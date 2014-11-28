Услугой Bolt Drive пользуется все больше жителей Таллинна. Какие у них возникают проблемы?

„В основном обращения клиентов связаны с парковочными зонами Bolt Drive. Как правило, люди хотят, чтобы их становилось больше, но иногда хотят и ограничить“, - говорит в беседе с Ärileht руководитель по коммуникации Bolt Карин Касе.

По ее словам, главное, чтобы автомобили находились в максимально удобных для клиентов местах. „Также отмечается, что машин могло бы быть больше — как в Таллинне, так и в других городах и поселках Эстонии“, - сказала Касе.

Частенько в машинах забывают личные вещи, а затем выясняют, как их получить обратно, пояснила сотрудник Bolt.

„Среди пользователей Bolt Drive есть представители практически всех возрастных групп. По статистике самыми активными пользователями являются клиенты в возрасте 25-40 лет“, - рассказала Касе.

По ее словам, среди клиентов Bolt Drive немного больше мужчин, чем женщин, но эта разница небольшая.

„Мы рады констатировать, что для многих жителей Таллинна услуга Bolt Drive стала уже повседневным транспортным решением“, - сказала представитель Bolt.