Новости Эстонии
25.04.2023, 09:40

Михаил Кылварт пополнил ряды Кайтселийта

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Mihhail Kõlvart Vilja saates 29.03.2023
Mihhail Kõlvart Vilja saates 29.03.2023
ФОТО: Kiur Kaasik | Delfi Meedia

Мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт стал членом Кайтселийта, передает RusERR.

О том, что политик пополнил ряды добровольной военизированной организации государственной обороны, во вторник сообщили радионовости ERR.

Руководитель отдела стратегической коммуникации Кайтселийта майор Арво Йыэсалу подтвердил, что Кылварт вступил в ряды организации в апреле текущего года и принадлежит к отдельной Идаской роте Таллиннской дружины Союза обороны.

В ряды Кайтселийта входят около 16 000 человек.

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