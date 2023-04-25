25.04.2023, 09:40
Михаил Кылварт пополнил ряды Кайтселийта(48)
ФОТО: | Delfi Meedia
Мэр Таллинна и вице-председатель Центристской партии Михаил Кылварт стал членом Кайтселийта, передает RusERR.
О том, что политик пополнил ряды добровольной военизированной организации государственной обороны, во вторник сообщили радионовости ERR.
Руководитель отдела стратегической коммуникации Кайтселийта майор Арво Йыэсалу подтвердил, что Кылварт вступил в ряды организации в апреле текущего года и принадлежит к отдельной Идаской роте Таллиннской дружины Союза обороны.
В ряды Кайтселийта входят около 16 000 человек.
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