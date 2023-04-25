25.04.2023, 10:15
ВИДЕО EESTI EKSPRESS | Зеленский о скандале с НКО „Слава Украине“: „Мы занимаемся этим вопросом“(18)
Накануне визита премьер-министра Каи Каллас в Украину информация о том, что собранные жителями Эстонии деньги были переведены частной компании, еще не дошла до президента Украины, но Владимир Зеленский уже в ходе пресс-конференции обратился к своим советникам с просьбой разобраться с этим вопросом.
Президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос корреспондента еженедельника Eesti Ekspress о коррупции, сказал, что Украина очень серьезно относится к сообщениям о нецелевом использовании денег. Однако он не смог прокомментировать подозрения, возникшие в отношении эстонского некоммерческого объединения „Слава Украине“ и бывшего вице-мэра Львова.