ВИДЕО EESTI EKSPRESS | Зеленский о скандале с НКО „Слава Украине“: „Мы занимаемся этим вопросом“

Накануне визита премьер-министра Каи Каллас в Украину информация о том, что собранные жителями Эстонии деньги были переведены частной компании, еще не дошла до президента Украины, но Владимир Зеленский уже в ходе пресс-конференции обратился к своим советникам с просьбой разобраться с этим вопросом.