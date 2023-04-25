Конфликт исчерпан: Эстония удовлетворена заявлением временного поверенного в делах Китая(8)
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна остался удовлетворен заявлением временного поверенного в делах Китая Мэн Цзяньхуа, который подтвердил, что Пекин считает Эстонскую Республику суверенным государством, передает rus.err.
„Мы остались удовлетворены. Мы выразили свое мнение. И временный поверенный в делах Китая выразил свою точку зрения, которая заключается в том, что Китай не изменил своей до сих пор действовавшей внешнеполитической позиции в отношении Эстонии и никоим образом не ставит под сомнение наш суверенитет и независимость - как это было с 1918 года“, - заявил Цахкна.
Ранее посол Китая во Франции заявил местным СМИ, что у стран бывшего Советского Союза нет реального статуса суверенных государств в международном праве.
В понедельник на ковер в МИД ЭР был вызван временный поверенный в делах Китая, который сказал, что слова посла КНР во Франции были недоразумением, а Пекин признает суверенитет всех стран, возникших после распада Советского Союза, в том числе Эстонии.