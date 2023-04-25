СВОДКА ЗА СУТКИ | В Таллинне женщина на электросамокате сбита на переходе. Подробности всех ДТП с тяжелыми последствиями

24 апреля в 12.15 в Таллинне у дома номер 13 по улице Валге фургон Citroen Berlingo, которым управлял 26-летний мужчина, врезался в выезжающий из двора мотороллер, за рулем которого находился 34-летний мужчина. Водителя мотороллера доставили в больницу.

В 12.52 в Тарту по ул. Ляэне, 24а автомобиль Chrysler Voyager, которым управлял 46-летний мужчина, выполняя маневр при движении в гараж, столкнулся с 68-летним велосипедистом. Для избежания столкновения велосипедист затормозил и упал. Пострадавшего доставили в больницу.

В 15.45 в Таллинне на улице Копли у дома 69b автомобиль Mitsubishi Outlander, за рулем которого находилась 37 летняя женщина, сбил пересекавшую по нерегулируемому пешеходному переходу на электросамокате 24-летнюю женщину. Пострадавшую доставили в больницу.

В 18.27 в Таллинне на Таммсааре теэ, 119 линейный автобус Solaris (им управляла 48-летняя женщина) во избежание столкновения с ехавшей впереди него машиной резко затормозил. В результате чего в салоне автобуса упали 59-летняя и 48-летняя женщины. Они получили травмы и доставлены в больницу.

За сутки полиция задержала 6 водителей, находившихся в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

Информации об угнанных или найденных автомобилях не поступало.