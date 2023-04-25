Защитник сборной Эстонии по хоккею: в игре с Украиной мы уже не будем фаворитами, а значит должно быть легче

Сборная Эстонии пропустила на 5-й минуте матча и смогла отыграться только к концу первого периода, нанеся 19 бросков за период. Напомним, что в игре 1-го тура против Сербии эстонская сборная нанесла 54 броска за матч, но забросила только одну шайбу.

„Игры похожи, нам снова долго не удавалось забросить шайбу. Когда долго не можешь распечатать ворота соперника, то начинаешь нервничать. В результате мы пропустили первыми, но к счастью смогли сравнять счет до перерыва“, — сказал защитник сборной Эстонии Александр Осипов после матча.

„Мы ощущали небольшое давление, так как являлись фаворитом в двух матчах и играли лучше, но долго не могли забить и нервничали“, — добавил Александр.

„Болельщики играют огромную роль и своей поддержкой очень нам помогают. Бывает, что во время игры у тебя силы заканчиваются, но благодаря болельщикам открывается второе дыхание. Конечно, немного попроще играть на чужой территории, где все против тебя и ты играешь за себя и за того парня“, — рассказал Осипов о важности болельщиков на трибунах.

В товарищеских матчах перед ЧМ, эстонская сборная забрасывала регулярно (5:4 и 1:3 с Литвой, 4:5 с Китаем). На домашнем ЧМ, несмотря на большое количество бросков, голы эстонской сборной даются с трудом.

„Мы стараемся много бросать, но голов нет. Броски идут с синей линии, а перед воротами никого нет, и вратарь спокойно отражает удары. Возможно, нужно активнее играть у чужих ворот и в каких-то моментах быть похитрее и хладнокровнее. Нужно улучшать большинство, так как играли и 5 на 3, и 5 на 4, но воспользоваться этим не смогли“, — прокомментировал Осипов проблемы реализации моментов.

В среду сборная Эстонии сыграет с Украиной, которая в упорной борьбе уступила Китаю (4:5 ОТ) и разгромила Сербию (7:0). В четверг матч с Японией, а в субботу - с Китаем.