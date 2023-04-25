МНЕНИЕ | В России, в отличие от Эстонии, сейчас время большой нелюбви

„Представители не человеческого, а особого биологического вида, способного к воспроизводству“

Я не устаю говорить об алгоритмах действия советской власти в течение всей войны. Можно провести аналогии с сегодняшней ситуацией. Это был совершенно геноцидный алгоритм войны. После захвата власти коммунистические идеологи стали проводить над народами, населявшими Советский Союз, совершенно бесчеловечные эксперименты, даже вернее сказать политику. Политику расчеловечивания населения, которая должна была привести к созданию человека нового типа, новой биологической структуры. Сначала нужно было стереть из его ментального кода, из его генетической памяти все, что было накоплено цивилизацией тысячелетиями. Сделать из человека чистый лист. И на этот чистый лист занести коммунистические идеалы. Им удалось это сделать, хотя страшно в этом признаваться. Влияние того прошлого заключается в том, что коммунисты ужасающими средствами переформатировали население бывшей Российской империи. Хотя и тогда русский человек был рабом, лишенным эмпатии и других человеческих чувств, но тем не менее, тогда это был народ. Народ, который можно было вытащить в нормальное состояние. Совестная власть все же переформатировала всех в советский народ. Некоторые современные исследовали пришли к выводу, что советский народ — это представители не человеческого и не послечеловеческого, а особого биологического вида, способного к воспроизводству. Это результат деволюции человека, причем целенаправленной. И сейчас представители советского народа не исчезли. И способны к воспроизводству. Они воспроизводят ментальный код, отношение к действительности, к тем странам, где они живут. Разумеется, не все, а какое-то число. И хотя их может быть немного, они способны задавать алгоритм основной массе, представители которой могут быть вполне нормальными людьми, при этом неактивными и охотно ведущимися на пропаганду, тех, которые говорят: „Нет, все не так, все по- другому“.