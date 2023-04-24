Самолет Boeing авиакомпании Fly Dubai загорелся при взлете

Как сообщил телеграм-канал Mash, были слышны взрывы.

По данным The Economic times, cамолет FlyDubai загорелся над Катманду около 21:30 в понедельник. Со ссылкой на официальные лица сообщалось, что самолет совершит аварийную посадку в международном аэропорту Трибхуван. Представитель международного аэропорта Трибхуван Гьянендра Бхул сказал, что у самолета отказал левый двигатель, но другой двигатель работает. На борту более 150 человек.

Позже поступило сообщение, что ситуация разрешилась и самолет Fly Dubai, направляющийся в Дубай, который объявил аварийную ситуацию из-за предполагаемой проблемы с двигателем, летит к месту назначения.

Международный аэропорт Трибхуван был на какое-то время закрыт для подготовки к аварийной посадке, но, как сообщил The Kathmandu Post, сейчас возобновил свою работу.

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