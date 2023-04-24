Пропавшая в Тарту 79-летняя женщина нашлась

Полиция получила сообщение о том, что в районе Аннелинна в Тарту пропала 79-летняя женщина, которая не вернулась домой. Последний раз женщину видели около 16-17 часов. Без посторонней помощи они могла оказаться в беде.

Полиция просила всех, кто видел женщину, сообщить об этом по номеру 112.

Во вторник, 25 апреля, полиция сообщила, что женщина вернулась домой и с ней все в порядке. Она находилась у знакомой.