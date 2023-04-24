24.04.2023, 18:25
ФОТО | Не вернулась домой. Полиция просит помощи в поисках 79-летней женщины(1)
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Полиция просит помощи в поисках 79-летней Дарии, которая пропала в Тарту.
Сегодня полиция получила сообщение о том, что в районе Аннелинна в Тарту пропала 79-летняя Дария, которая не вернулась домой. Последний раз женщину видели около 16-17 часов. Без посторонней помощи они может оказаться в беде.
Рост пропавшей 165 см, телосложение среднее, волосы седые, короткие. Была одета в желто-зеленую спортивную куртку, юбку, светлый платок, спортивную обувь.
Полиция просит всех, кто видел женщину, сообщить об этом по номеру 112.