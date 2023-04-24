ВИДЕО | Украинский болельщик на ЧМ по хоккею в Таллинне: наши хоккеисты забивают и играет украинская песня - это очень приятно

В первый день ЧМ сборная Украины в упорной борьбе проиграла Китаю в овертайме. Во втором туре Украина уверенно обыграла сборную Сербии со счетом 7:0. RusDelfi пообщался с украинскими болельщиками, которые поделились своими эмоциями.

„Я не первый раз приезжаю в Таллинн, и атмосфера тут всегда хорошая. Приятно, что, когда игроки забивают, то играют украинские песни, такие моменты очень бодрят. Украинских болельщиков не так много, как было в воскресенье, но все равно в нынешнее время и этого хватает. Украинские болельщики помогают нашей сборной в такое тяжелое время, а они отвечают нам хорошей игрой. ЧМ - это фестиваль, люди приходят и отвлекаются от всех проблем и получают положительные эмоции, чего так не хватает в последнее время. Война очень сильно объединила народ“, — сказал украинский болельщик, который родом из Донецка.

„Атмосфера замечательная, я довольна игрой нашей сборной. Таких моментов украинскому народу очень не хватает, когда можно отдохнуть и зарядиться позитивными эмоциями, подержав наших ребят. Наши хоккеисты забивают и играет украинская песня - это очень приятно и нам зрителям, и, думаю, хоккеистам нашим тоже. Очень тяжело, конечно, в нынешнее время отвлечься и не читать новости день и ночь. Мы стараемся держаться и искать позитивные моменты, иначе если мы сдадимся, то будет только хуже“, — сказала болельщица из Киева.

Сборная Украины обыграла сборную Сербии со счетом 7:0.

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