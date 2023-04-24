ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (425-й день) | ВВС Германии зафиксировали появление российского разведывательного самолета над Балтийским морем

Европейский Союз и Украина договорились о взаимном признании и исполнении судебных решений по гражданским и торговым делам, сообщил Совет ЕС. „Сегодня Совет ЕС согласился установить договорные отношения с Украиной в рамках Гаагской конвенции о признании и исполнении иностранных судебных решений по гражданским или торговым делам“, - отмечается в заявлении на сайте совета . По словам министра юстиции Швеции Гуннара Стрёммера, это решение укрепит связи между ЕС и Украиной. Взаимное признание и исполнение судебных решений ЕС и Украины по гражданским и торговым делам станет важным инструментом содействия международной торговле, отмечается далее.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас вновь посетила Украину. Вместе с президентом этой страны Владимиром Зеленским она приехала в Житомир. На пресс-конференции Каллас призвала Киев выполнить рекомендации Еврокомиссии, необходимые для скорейшего вступления в ЕС. „Европейская комиссия издала семь рекомендаций, которые должны быть выполнены. Считаю, что их выполнение должно быть приоритетом для Украины, поскольку они являются первым шагом к началу переговоров“, - указала она и сообщила, что обсудила с Зеленским прогресс Украины в этой связи.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности всемирной организации под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова резко раскритиковал действия российских властей, продолжающих войну против Украины. Российское вторжение „причиняет огромные страдания и разоряет страну и ее народ“, а также еще более усугубляет вызванные пандемией COVID-19 экономические потрясения, указал он. „Напряженность между крупными державами достигла исторического максимума“, - подчеркнул Гутерриш, добавив, что столь же высоки и риски конфликта между ними. Он также призвал РФ продолжить выполнение обязательств в рамках „зерновой сделки“ с Украиной .

Военно-воздушные силы Германии зафиксировали появление российского разведывательного самолета Ил-20 над Балтийским морем. Самолет передвигался в международном воздушном пространстве без транспондера, без плана полета и без связи с центром управления воздушным движением, указали ВВС ФРГ. Отряд на авиабазе Лааге в земле Мекленбург - Передняя Померания был временно поднят по тревоге.

В Киеве считают „вполне достижимой“ задачей текущего года возвращение всех захваченных Россией украинских территорий, включая Крым . „Завершить эту войну можно только одним путем - это возвращение границ в любой форме, но границ наших образца 91-го года. Невозможно, нереально уже завершить эту войну без решения территориальных проблем. Украина никогда не пойдет на то, чтобы отдать какую-нибудь часть территорий“, - заявил изданию „РБК - Украина“ руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Украина приближается к „знаковой битве в новейшей истории“, причем она начнется еще до конца весны. „Это факт, все это понимают. Когда она начнется, это является тайной. Но все понимают, что мы к этому приближаемся“, - отметил он.

Очередной обзор ситуации на войне в Украине, опубликованный британским Минобороны , посвящен принудительной раздаче российских паспортов украинцам на оккупированных территориях. Жителей этих районов „почти наверняка принуждают принимать паспорта Российской Федерации“, указывает ведомство в Twitter . „Россия использует паспорта как инструмент „русификации“ оккупированных территорий, как это было в Донецке и Луганске до вторжения в феврале 2022 года „, - отмечают в Лондоне. По оценке Минобороны Великобритании, РФ стремится ускорить интеграцию оккупированных территорий Украины, чтобы представить вторжение как успешное в преддверии президентских выборов 2024 года.

Мир в Европе зависит от скорости поставок оружия Киеву, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета ЕС. По его словам, лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы станет предоставление Украине современной боевой авиации , и решение об этом должно быть принято как можно скорее. „Нет рациональных аргументов, почему Украина не может получить современные боевые самолеты западного типа, и я убежден, что это решение будет принято. Украина является защитницей Европы“, - подчеркнул он. Таким решением европейские страны могли бы продемонстрировать стратегическое лидерство, заявил Кулеба , выступая перед главами МИД стран ЕС.

В феврале 2023 года в Киеве планировали нанести удары по Москве в первую годовщину полномасштабного российского вторжения в Украину, пишет The Washington Postсо ссылкой на секретный отчет Агентства национальной безопасности США. Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов поручил одному из офицеров готовиться к масштабным ударам 24 февраля, в числе прочего предполагалось атаковать Новороссийск, в котором базируется Черноморский порт РФ, пишет газета. Это бы стало крупной символической операцией, которая продемонстрировала бы способность Украины нанести удар вглубь вражеской территории, отмечается далее. В другом секретном документе, который 22 февраля распространило Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США, указывается, что ГУР „по просьбе Вашингтона согласился отложить удар“ по Москве, отмечает WP.

Официальный Киев прокомментировал публикацию The Washington Post о планах украинской стороны нанести удары по российской территории в первую годовщину полномасштабного вторжения РФ в Украину. „А зачем нам следовало бы это делать? Чтобы что? Какую задачу решила бы такая одноразовая акция? Изменила ли ход войны? Заставила бы россиян бежать? Упразднила бы потребность в оружии?“ - написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк в Twitter. По его словам, подобные публикации „выполняют лишь одну катастрофическую функцию: формируют общественное мнение в западных столицах, будто Украина неразумная, инфантильная и импульсивная страна, которой взрослым людям опасно доверять серьезное оружие“.

В Богородском городской округе Подмосковья упал дрон. Информацию подтвердили информагентству ТАСС в силовых структурах. О падении беспилотника сообщили также Telegram-каналы Baza, Mash и Shot. Как отмечается, дрон упал недалеко от Ногинска, БПЛА нашла в лесу местная жительница.

Черноморский флот отражает ночную атаку надводных беспилотников под Севастополем, все службы города находятся в полной готовности. Об этом в Telegram-канале сообщил „губернатор“ города Михаил Развожаев. Позже Развожаев уточнил, что попытка атаки была предпринята в 3.30 мск, при этом один дрон уничтожили силы противоподводно-диверсионной обороны (ППДО), а второй взорвался сам.

Telegram-канал Mash написал со ссылкой на очевидцев о громких взрывах, слышных в городе.

Украинские военные разбирают некоторые полученные от Польши и Словакии истребители МиГ-29 на запчасти, пишет британский еженедельник The Economist. „Многие из самолетов непригодны для полетов и используются на запчасти“, - сказано в материале. Издание пишет, что идеально для нужд вооруженных сил Украины (ВСУ) подходит шведский истребитель Gripen, сами воздушные силы ВСУ хотели бы получить американские F-16.