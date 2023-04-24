ФОТО | Долгожданный визит: Кая Каллас встретилась с президентом Зеленским в Украине(28)
Премьер-министр Кая Каллас приехала в Украину впервые после начала полномасштабной войны на украинской земле. Визит начался в Житомирской области, где она встретилась с президентом Украины. Репортаж Eesti Ekspress.
По словам Каллас, послания, которые Эстония передает Украине, те же самые, о которых говорилось весь прошлый год: Россия должна ответить за свои преступления, Украине нужно помочь вступить в Европейский союз и НАТО, военная помощь Украине прекращаться не должна. Каллас добавила, что хотя Эстония помогает украинцам подготовиться к вступлению в ЕС и НАТО, и от самих украинцев ждут выполнения необходимых условий.
„Важно, чтобы они очень серьезно отнеслись к выданным им семи пунктам (условиям для вступления в Европейский союз - прим. ред.). Скидок не будет“, - сказала Каллас эстонским журналистам в Украине.
Кроме того, Эстония хочет, чтобы украинцы делились с Силами обороны Эстонии опытом, который приобрели на поле боя.
По сравнению с тем, что было год назад, перспективы вступления Украины в НАТО приобрели большую значимость. И Украина, и НАТО ясно выразили свое желание установить отношения, но остается открытым вопрос, на каких условиях Украина сможет подать заявку на членство. 31 страна единодушно заявляет, что государство, находящееся в состоянии войны, не может быть принято в альянс. Есть и разногласия по поводу того, можно ли предоставлять воюющей стране „дорожную карту“ для вступления в организацию. Более того: какими могли бы быть эти шаги для Украины.
На саммите НАТО в Вильнюсе грядущим летом Эстония намерена стать одной из стран, возглавляющих дискуссию о создании „дорожной карты“ для вступления Украины в альянс.
Каллас: не переоценивайте весеннее наступление
По словам премьер-министра, союзники Украины должны помочь украинцам выиграть все сражения, и нужно поддержать и предстоящее крупное контрнаступление. В то же время, отметила Каллас, нельзя упускать из виду более важную цель - победу в войне. Было бы неправильно рассматривать весеннее наступление как часть уравнения, где с одной стороны - успех или поражение, а с другой - подведение некой черты под конфликтом, сказала Каллас.
„Это неправильный принцип. Если Россия не получит отпор и не будет привлечена к ответственности, то после заключения мира или перемирия все продолжится снова. Мы хотим остановить этот цикл“, - заявила Каллас.
Канцлер Министерства иностранных дел Йонатан Всевиов, который также принимает участие в визите, сказал, что исход войны будет решаться не только на поле боя, но и будет зависеть от того, что происходит на стратегическом уровне.
„Очень важно дать украинцам надежду на то, что для них открыта дорога в Европейский союз, что для них открыта дорога в НАТО, что у их экономики есть перспективы, что они не забыты международным сообществом, - сказал Всевиов эстонским журналистам в Житомире. - Мы не устанем“.
„Мы показываем, что можно начать восстанавливать Украину, даже пока идет война. Если маленькая Эстония справляется, то и другие тоже смогут“.
Идея о том, что встреча лидеров Эстонии и Украины пройдет именно в Житомире, родилась в процессе совместного обсуждения по предложению украинцев. Представитель группы содружества с Эстонией в украинском парламенте родом из этого региона. Помимо предоставления помощи вооружением на сотни миллионов евро, Эстония также взяла на себя обязательство помочь в восстановлении разрушенной войной Житомирской области.
Эстония строит детский сад в городе Овруч и восстанавливает мост в городе Малин.
Детский сад будет построен по стандартам Украины и ЕС и будет не временным зданием военного времени, а постоянным объектом. „Мы показываем, что можно начать восстанавливать Украину, пока идет война, сказал Всевиов. - Если маленькая Эстония справляется, то и другие тоже смогут“.
Эстония и город Таллинн подарили области автобусы и помогли другими способами.
Украинцы несколько раз приглашали Каллас в гости, но раньше, по словам премьер-министра, избирательная кампания и недавнее формирование правительственной коалиции не позволяли ей это сделать. Несколько раз запланированный визит приходилось откладывать.