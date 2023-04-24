Сегодня в Эстонии потеплеет до 20 градусов. Но потом резко похолодает

Вторник, 25.04:

Ночью: До полуночи сохранится облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь. После полуночи, начиная с юга, осадки прекратятся, погода прояснится. Местами возможен туман. Ветер сменит направление на юго-восточное и восточное, 3-9 м/с. Температура воздуха 5..10°C.

Днем: Небольшая и переменная облачность. Местами кратковременный дождь, во второй половине дня зона осадков расширится. Ветер южный и юго-восточный 3-9, порывами до 13 м/с. Температура воздуха на материке 15..20, на островах и побережье 9..15°C.

Среда, 26.04:

Ночью: В Восточной Эстонии сохранится ясная или малооблачная погода без осадков, в Западной Эстонии облачная с прояснениями погода, местами кратковременный дождь. Ветер в основном южных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха 3..9°C.

Днем: Облачность усилится. Во многих местах пройдет дождь. Вечером, начиная с юго-запада, осадки прекратятся. Ветер сменит направление на юго-западное 4-10, порывами до 14 м/с. Температура воздуха 12..18, на островах и западном побережье 5..10°C, после обеда, начиная с запада, начнет понижаться.

Четверг, 27.04:

Ночью: Облачная с прояснениями погода. Во многих местах пройдет дождь, после полуночи вероятность осадков уменьшится. Ветер юго-западный, южный, в начале ночи западный 3-9 м/с. Температура воздуха 1..6°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь. Ветер преимущественно южных направлений 3-9, после обеда на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 7..11°C.

Пятница, 28.04:

Ночью: В начале ночи сохранится ясная погода, после полуночи переменная облачность. Местами дождь, возможен мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха -1..+4°C.

Днем: Переменная облачность. Во многих местах пройдет кратковременный дождь, возможен мокрый снег. Ветер южных направлений 3-9, на западном побережье порывами до 13 м/с. Температура воздуха 5..10°C.