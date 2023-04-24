Скандал с китайским послом. Пекин заверяет страны бывшего СССР в уважении их суверенитета

Острее всех на слова Лу Шая отреагировали Украина и страны Балтии. МИД Латвии, Литвы и Эстонии в понедельник вызвали китайских послов в этих странах для разъяснений.

„Китай уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность всех стран и поддерживает цели и принципы Устава ООН“, - заявила в понедельник представитель МИД Китая Мао Нинг на брифинге с прессой, в ходе которого ее спросили, следует ли считать слова посла во Франции официальной позицией Китая.

„После распада Советского Союза Китай одним из первых установил дипломатические отношения с новообразованными странами, и с этого момента всегда придерживался принципов взаимного уважения и равенства для развития двусторонних отношений, дружбы и сотрудничества“, - продолжила она.

Ранее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель назвал высказывания посла Лу Шая неприемлемыми и выразил надежду, что они не отображают позицию китайских властей.

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил в понедельник, что послам Китая в Литве, Латвии и Эстонии предложено объяснить, что означают слова Лу Шая.

„[...] следует напомнить им, что мы не постсоветские страны, а страны, которые были незаконно оккупированы Советским Союзом“, - сказал Ландсбергис.

Страны Балтии призывают Евросоюз отнестись к ситуации с полной серьезностью и обсудить ее в ходе встречи глав МИД стран ЕС, которая пройдет в понедельник.

Более масштабное обсуждение отношений ЕС и Китая состоится на саммите блока в июне, заявил президент Евросовета Шарль Мишель.

Суть скандала

В пятницу вечером Лу Шай сказал, что страны бывшего СССР „не имеют эффективного статуса в международном праве, потому что нет международного соглашения, которое придало бы конкретную форму их статусу суверенных стран“.