Полиция просит помощи в поисках пропавшего в Таллинне Всеволода

В пятницу, 21 апреля, полиция получила сообщение о том, что Всеволод не вернулся к себе домой в Мустамяэ и его мобильный телефон отключен. В последний раз мужчина выходил на контакт около 18 часов 20 апреля.

Проведенные полицией розыскные мероприятия пока результата не дали.

Рост Всеволода 180 см, телосложение худощавое, носит очки, лысый. Может быть одет в черную куртку, джинсы и темно-зеленую спортивную обувь. При себе имеет ИД-карту и мобильный телефон, который на данный момент отключен.

Полиция просит всех, кто видел изображенного на фото мужчину, или знает, где он может находиться, сообщить об этом по номеру 112 или 612 2973, либо по адресу aljona.streltsova@politsei.ee .