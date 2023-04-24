„Безумно сожалею о произошедшем“. Дарья Трепова — о взрыве, в результате которого был убит Татарский

Обвиняемая в убийстве „военкора“ Владлена Татарского Дарья Трепова на заседании суда, рассматривающего апелляцию на ее арест, заявила, что сожалеет о случившемся, сообщает РИА Новости.

„Я хочу сказать, что безумно сожалею о произошедшем, каждый день я молюсь о здоровье потерпевших“, — заявила Трепова, возражая против того, что заседание суда будет закрытым.

Закрыть заседание просила сторона обвинения, указывая, что „исследованные в суде материалы содержат тайну предварительного следствия“. Суд выполнил эту просьбу.

Защита Треповой просила отменить решение об аресте и избрать обвиняемой меру пресечения, не связанную с содержанием в СИЗО. Суд признал арест Треповой законным.

По версии следствия, Дарья Трепова 2 апреля во время „творческого вечера“ Владлена Татарского в кафе Street Food Bar № 1 вручила „военкору“ статуэтку, начиненную взрывчаткой. В результате взрыва Татарский погиб, 40 человек пострадали. Трепову обвиняют по статьям о теракте и незаконном обороте взрывчатых веществ.

ФСБ России утверждает, что Трепова совершила преступление в результате „неоднократных призывов“ руководителей ФБК Леонида Волкова и Ивана Жданова к „подрывной деятельности“ в России. В ФБК какую-либо связь с убийством Татарского отрицают. Жданов предположил что ФСБ объявила о причастности фонда к взрыву в Петербурге, чтобы увеличить срок заключения политику Алексею Навальному.