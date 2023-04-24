ФОТО | ЧМ по хоккею в Таллинне: Сборная Эстонии одержала вторую победу подряд

Сборная Эстонии начала активно первый период и была близка к голу, но на пятой минуте пропустила сама. Шайбу забросил Гуус ван Нес. За пять минут до окончания первого периода Эрик Эмбрих вышел один на один с вратарем, но забить не смог. В конце первого периода сборная Эстонии благодаря шайбе Марка Вийтанена сравняла счет в матче и ушла на перерыв при счете 1:1.

Во втором периоде зрители голов не увидели. В самом начале третьего периода Кристиан Комбе с передачи Осипова вывел сборную Эстонии вперед. В середине третьего периода Роберт Рооба удвоил преимущество эстонской сборной. За пять минут до конца матча Эстония осталась в меньшинстве. Нидерланды убрали вратаря, выпустили дополнительного игрока и сократили отставание в счете. Шайбу забросил Килиан ван Горп. На последней минуте матча сборная Нидерландов вновь сняла вратаря, чтобы сравнять счет, но пропустила. Четвертую шайбу - и свою вторую в матче - забросил Марк Вийтанен.

Следующий матч сборная Эстонии проведёт в среду, где сыграет со сборной Украины. Начало матча в 19:30.

До матча:

Эстония начала домашний чемпионат мира с тяжелой победы над Сербией со счетом 2:1 (в серии буллитов). В первом периоде зрители голов не увидели. Второй период эстонские хоккеисты начали активнее, что принесло свои плоды. Защитник Эдуард Слесаревский вывел сборную Эстонии вперед.

Спустя несколько секунд шайбу забросил дебютант сборной Марек Починок, но судья ее не засчитал. В самом начале третьего периода сборная Сербии счет сравняла благодаря шайбе Драговича.

Больше заброшенных шайб ни в третьем периоде, ни в овертайме, зрители не увидели. В серии буллитов в сборной Эстонии шайбы забросили: Роберт Рооба и Кристьян Комбе, что и обеспечило Эстонии победу со счетом 2:1.

Нидерланды продержались против Японии 5 минут, а потом японские хоккеисты забросили две шайбы, с которых и начался разгром. Япония разгромила Нидерланды со счетом 8:1.

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