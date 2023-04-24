Правительство одобрило законопроект, который предусматривает уменьшение пособий для многодетных семей

„Данные изменения касаются только пособий для многодетных семей. Вступившее в силу с 1 января повышение пособия на первого и второго ребенка сохранится. При формировании политики нужно исходить из целостной картины, - подчеркнула министр социальной защиты Сигне Рийсало. – События в мире вызывают сегодня у многих семей чувство неуверенности, которое возможно смягчить не только и исключительно финансовой поддержкой, но и предоставлением качественных услуг. Важно иметь в виду, что пособия для многодетных семей по-прежнему будут больше, чем в прошлом году: для семей, где растет от трех до шести детей, – на 150 евро, а для семей с семью и более детьми – на 250 евро“.

С 1 января 2024 года размер пособия для многодетной семьи, где растет от трех до шести детей, составит 450 евро в месяц, а для семьи с семью и более детьми – 650 евро в месяц. С 1 января 2024 года со 100 до 200 евро увеличится пособие, которое государство платит ребенку в случае, если обязанный выплачивать алименты родитель не выполняет эту обязанность или не делает этого в нужном объеме.

С 1 июля 2023 года будет признана недействительной система плавного завершения выплаты пособия многодетным семьям, которая предусматривает продолжение выплаты пособия до тех пор, пока младшему ребенку в семье не исполнится 19 лет. Поскольку схема успела проработать всего несколько месяцев, изменение коснется небольшого количества семей. Семьям, которым уже с начала года выплачивалось пособие для многодетной семьи в размере двух третей от максимальной суммы, для адаптации к переменам будет предоставлен полугодовой переходный период, то есть они продолжат получать пособие до конца 2023 года. Семьям, у которых право на продолжение получения пособия возникло бы с 1 июля, продолжать платить пособие не будут.

Уменьшение пособия для многодетных семей, отмена индексации и плавного завершения выплаты пособия позволят сэкономить в этом году 5,1 миллиона евро, а к 2027 году – 151,8 миллиона евро бюджетных средств.