25.04.2023, 08:55
Новый законопроект EKRE: в университетах Эстонии слишком много английского языка. Что думают университеты?(24)
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Фракция Консервативной народной партии Эстонии, состав которой сократился по результатам выборов, вынесла на парламентское обсуждение подготовленный в ее духе законопроект, направленный на то, чтобы обучающиеся в университетах Эстонии иностранцы или отправились домой, или учились на эстонском языке. Университеты, как пишет издание Delfi Forte, хотят остаться международными.
Как предусматривает законопроект EKRE, студентов, обучающихся по учебным программам эстонских вузов на иностранных языках, на первой ступени образования должно быть не более 8%, на второй ступени образования не более 20% и на третьей ступени образования не более 30% от общего числа студентов.