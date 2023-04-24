ФОТО | В Тарту состоялся Кубок Эстонии по бодибилдингу и фитнесу

В соревнованиях приняли участие 11 клубов и 80 спортсменов. Как обычно, в женском фитнес-бикини была высокая конкуренция, и на сцене появилось исключительное количество новых имен. Абсолютной победительницей соревнований фитнес-бикини стала Амония Маар («Спарта“), которую тренирует Екатерина Ремец-Морозова

В мужском бодибилдинге победил Пеэп Рейнарт (спортивный клуб „Спарта“), которого тренирует Элери Рейнарт. Что касается клубов, спортивный клуб „Спарта“ занял первое место, клуб „HC Gym“ занял второе место, а Team Go Fit - третье.

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