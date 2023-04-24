ОТ РЕДАКЦИИ | Как изменить налоговую систему и выжать слезы налогоплательщика

Результат коалиционных переговоров стал неожиданностью для многих жителей Эстонии. Как на карикатуре - их фактически ударили обухом по голове. В 2024 году на 2% увеличится налог на добавленную стоимость, а с 1 января 2025 года будет отменена льгота по НДС для поставщиков услуг размещения. В 2025 году на 2% возрастет подоходный налог физических и юридических лиц, а также с 1 июля будет введен налог на автомобиль.

Последние три года для эстонской экономики были не самыми хорошими. Сначала экономика испытала давление, связанное с пандемией коронавируса, затем начался быстрый рост цен на электричество и топливо, который вызвал самую большую инфляцию в стране с 1991 года. Предприятия сообщают о сокращении работников, ряд заведений общественного питания закрывается, не справляясь с высокими счетами на электричество и аренду. Эстонская экономика и общество нуждаются в передышке, но, кажется, ожидать послаблений от нового правительства не приходится.

Конечно, если исходить из убеждения, что если надавить посильнее, то и из камня потечет вода, можно добиться некоторых результатов, например, выдавить из налогоплательщика слезы и последние центы, заставив его отказаться от привычных маленьких радостей и нехитрых развлечений вроде похода всей семьей по выходным в кафе. И едва ли усиление налогового бремени вызовет в Эстонии какие-либо протесты, как, например, во Франции или Греции, но влияние таких решений правительства не стоит недооценивать.