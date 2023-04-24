ФОТО | Президент Карис прибыл с первым государственным визитом в Латвию

Это первый государственный визит Кариса в Латвию в качестве президента. Он продлится до 26 апреля.

Президент Карис в понедельник встретится с президентом Латвии Эгилсом Левитсом, премьер-министром Кришьянисом Кариньшем и мэром Риги Мартиньшем Стакисом. В среду он встретится со спикером Сейма Латвии Эдвардсом Смилтенсом и выступит перед Сеймом с речью на эстонском языке.

Цель встречи в уплотнении сотрудничества Эстонии и Латвии, в фокусе цифровая сфера и оборонное сотрудничество. Также пройдет подготовка к предстоящему саммиту НАТО в Вильнюсе. В ходе визита ознакомятся со строительством железнодорожного терминала Rail Baltic и посетят Инчукалнское подземное газовое хранилище.

Президента Эстонии сопровождают министр по вопросам климата Кристен Михал, министр экономики и инфотехнологий Тийт Рийсало, депутаты Рийгикогу Хенн Пыллуаас и Пеэтер Тали, командующий Силами обороны Мартин Херем и делегация эстонских предпринимателей.