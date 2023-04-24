Военные расходы стран Европы за год достигли максимума со времен холодной войны. В Украине они выросли на 640%

В значительной степени на этот показатель повлиял рост военных расходов в России (на 9,2%) и в Украине (на 640% — абсолютный рекорд по данным SIPRI). Однако, отмечают авторы доклада, другие страны Европы на фоне войны также значительно увеличили расходы на оборону. Так, например, Финляндия потратила на эти цели 36% больше, чем год назад, Литва — на 27% больше, Швеция — на 12%, Польша — на 11%.