Полиция о любительской рыбалке в Таллинне: жалобы есть только на рыбаков, копающих в парке червей(5)
Практически в любой день, будь то будний или выходной, на реке Пирита можно увидеть любителей рыбной ловли. Большинство пришедших позаниматься любимым хобби подготовились основательно: удобный складной стул, снасти, непромокаемый плащ и, само собой, удочки. Распространено ли такое хобби в столице, проходят ли специальные рейды по рыбным местам и как не стать невольным браконьером — в статье RusDelfi.
Плотва, окунь и щука — вот и все разнообразие
Мужчина в резиновых сапогах один за одним вытаскивает окуней — рыба хоть и мелкая, но рыбак бережно складывает улов в ведро.
„Для малыша Умки — очень он ждет улова“, — Николай даже откладывает в сторону удочку, достает телефон и показывает фотографию „малыша“ — 7-килограммового мейн-куна.
Рыбалкой мужчина занимается для души. „Люблю это занятие. Раньше мог и подальше поехать, не только в черте Таллинна. И на дольше — на пару дней, например. Но здоровье уже не то, поэтому прихожу и здесь рыбачу“, — делится своим увлечением таллиннец.
Рядом с ним мужчины разных возрастов тоже активно вытаскивают мелкую рыбу. Признаются, что хоть улов и небольшой, но порыбачить — отличный способ отдохнуть.