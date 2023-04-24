ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ЧМ по хоккею в Таллинне: Украина играет с Сербией
В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Япония разгромила Китай (5:2), а Украина с Сербией. Эстония сыграет с Нидерландами в 19:30.
Япония - Китай 5:2
Первый период прошел под преимущество китайской сборной, которая вышла вперед спустя 4 минуты. Шайбу забросил Паркер Фу. Спустя минуту Ханзава сравнял счет. Через 10 минут китайские хоккеисты, которые нанесли 18 бросков в первом периоде снова вышли вперед. Шайбу забросил Кори Кейн.
Второй период прошел уже под преимуществом японских хоккеистов. С начало Хитосато счет сравнял, а потом Накадзима и вовсе вывел Японию вперед.
В третьем периоде японские хоккеисты продолжили владеть инициативой. На третьей минуте Юто Оосава удвоил преимущество японцев. В самой концовке встречи китайская сборная сняла вратаря и поплатилась за это. Накадзима оформил дубль в ворота сборной Китая и установил окончательный счет в матче.
Матч в повторе:
Украина - Сербия 2:0
В первом периоде сборная Украины вкатывалась в игру, а сербская сборная большую часть периода оборонялась.
Второй период украинская сборная начала активнее и к середине периода выигрывала со светом 2:0. Шайбы забросили Даниил Тракхт и Вадим Мазур.
Прямая трансляция:
Эстония - Нидерланды 19:30
Нидерланды продержались против Японии 5 минут, а потом японские хоккеисты забросили две шайбы, с которых и начался разгром.
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