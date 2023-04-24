ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ЧМ по хоккею в Таллинне: Азиатское дерби и встреча Украины с Сербией

Япония - Китай 12:30

Сборная Японии в первом туре уверенно разобралась с Нидерландами (8:1). Китайская сборная провела тяжелую игру против сборной Украины, в которой по ходу встречи поигрывала 0:2. Все решилось в овертайме, где сильнее оказалась сборная Китая (5:4 ОТ).

Прямая трансляция:

Украина - Сербия 16:00

Сборная Украины показала хорошую игру в первом периоде против Китая и выигрывала 2:0. Во втором периоде череда ошибок привела к четырем пропущенным шайбам (2:4). В третьем периоде украинские хоккеисты продемонстрировали характер и сравняли счет, но в овертайме сильнее оказалась китайская сборная.

Прямая трансляция:

Эстония - Нидерланды 19:30

Нидерланды продержались против Японии 5 минут, а потом японские хоккеисты забросили две шайбы, с которых и начался разгром.

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