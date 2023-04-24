ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ | ЧМ по хоккею в Таллинне: Азиатское дерби и встреча Украины с Сербией(1)
В таллиннском ледовом холле „Тондираба“ проходит чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Сегодня Япония сыграет с Китаем, а Украина с Сербией. Эстония сыграет с Нидерландами в 19:30.
Япония - Китай 12:30
Сборная Японии в первом туре уверенно разобралась с Нидерландами (8:1). Китайская сборная провела тяжелую игру против сборной Украины, в которой по ходу встречи поигрывала 0:2. Все решилось в овертайме, где сильнее оказалась сборная Китая (5:4 ОТ).
Прямая трансляция:
Украина - Сербия 16:00
Сборная Украины показала хорошую игру в первом периоде против Китая и выигрывала 2:0. Во втором периоде череда ошибок привела к четырем пропущенным шайбам (2:4). В третьем периоде украинские хоккеисты продемонстрировали характер и сравняли счет, но в овертайме сильнее оказалась китайская сборная.
Прямая трансляция:
Эстония - Нидерланды 19:30
Нидерланды продержались против Японии 5 минут, а потом японские хоккеисты забросили две шайбы, с которых и начался разгром.
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