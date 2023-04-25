Новости Эстонии
25.04.2023, 09:21

Страдаете от мигрени, аллергии или дерматита? Всего за 150 евро вас „избавят“ от болячек и за 1500 евро „научат ясновидению“

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Яркая и убедительная: Хейди Плумберг умеет себя преподнести на своем сайте.
Яркая и убедительная: Хейди Плумберг умеет себя преподнести на своем сайте.
ФОТО: скриншот с сайта Хейди Плумберг | скриншот с сайта Хейди Плумберг

Хейди Плумбрег, экономист с высшим образованием, человек разносторонний, она предлагает не только курсы обучения от Кассы по безработице, но и готова помогать тем, кто страдает от неизлечимого заболевания, пишет издание Eesti Päevaleht.

Вейб-сайт Хейди Плумберг производит отличное впечатление: она не только обещает помочь „предпринимателям воплотить в жизнь мечты“, для чего проводит курсы от Кассы по безработице, но и обещает „повысить энергию людям, чтобы они могли жить счастливо“. Плумбрег закончила экономический факультет Тартуского университета, она магистр экономики. Кроме того, в Тартуском университете она получила знания по оргнизации обучения взролых, закончила курсы бизнес-ментора в Estonian Business Schoolis (EBS).

Обладатели карты обучения от Кассы по безработице могут участвовать в двух онлайн-курсах по предпринимательству, каждый из которых стоит 2500 евро. Учитывая полученное Плумберг образование, можно не сомневаться в том, что она компетентна проводить такие курсы.

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