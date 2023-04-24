„Стали заложниками“: в Нагорном Карабахе обвинили Азербайджан в незаконном перекрытии моста в зоне ответственности российских миротворцев

„Власти Арцаха решительно осуждают очередную провокацию со стороны Азербайджана, считая ее преступным шагом, направленным на усиление блокады Арцаха и этнические чистки“, — сообщили в Инфоштабе.

Власти Азербайджана заявили, что руководство российских миротворцев было проинформировано о закрытии моста. Там добавили, что в Нагорный Карабах якобы незаконно перебрасывалось вооружение.

„Указанный механизм контроля будет осуществляться во взаимодействии с российским миротворческим контингентом“, — заявили в МИД страны.

Президент Арцаха Араик Арутюнян созвал экстренное заседание Совета безопасности. В заявлении по его итогам говорится, что „Арцах окончательно стал заложником в руках Азербайджана с возрастающим риском этнической чистки“.

„Обращаемся к сторонам Трехстороннего заявления и особенно к Российской Федерации немедленно начать обсуждения по снятию блокады Арцаха, предотвращению установки азербайджанского пропускного пункта и обеспечению реальных гарантий безопасности для народа Арцаха. Ожидаем в самый короткий срок действенных шагов по решению проблем безопасности народа Арцаха и гуманитарных вопросов, отсутствие которых позволит народу и властям Арцаха предпринять дальнейшие шаги“, — говорится в заявлении Совбеза.

Напомним, в ноябре 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян отказался подписывать итоговую декларацию саммита ОДКБ, поскольку в ней не было оценки действий Азербайджана после вторжения в страну в сентябре того же года.

Спустя несколько недель, 12 декабря, группа азербайджанцев в гражданской одежде, ссылаясь на экологические причины, перекрыла Лачинский коридор (по ущелью проходит автомагистраль Степанакерт-Горис-Ереван) в зоне ответственности российского миротворческого контингента. Это единственная дорога, связывающая Нагорный Карабах с Арменией.

С тех пор в блокаде остаются свыше 120 тысяч человек, которым невозможно передать продукты, лекарства и предметы первой необходимости. Теперь недалеко от места блокады появился и контрольно-пропускной пункт.