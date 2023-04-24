Эта потеря очков может оказаться роковой для Эстонии

Итак, краткие итоги первого матча. Календарь сборной Эстонии на домашнем чемпионате мира был „втягивающим“. В первых двух турах хозяева играют с наиболее слабыми - на бумаге - соперниками. От матча с Сербией зрители ждали града голов (к тому же в первых матчах дня их было забито по 9), но увы, не дождались. Эстонцы, ведомые капитаном Робертом Рооба, перебросали соперников „в одну калитку“ (48 - 12 в основное время), но это не принесло ровным счетом никаких дивидендов. Ну разве что сербский голкипер Арсенье Ранкович наработал на звание лучшего игрока матча в своей команде.

Эстонская команда нервничала и очень - порой слишком - хотела забить. В итоге это удалось только Эдуарду Слесаревскому. У него оказалась своя мотивация при настрое на матч - в марте в его семье состоялось прибавление, так что свой гол защитник посвятил дочери.

Многого ждали болельщики от Эрика Эмбриха. Новобранец эстонской сборной родился в Хельсинки, был заигран за финскую молодежку и никак не мог получить разрешение выступать за сборную исторической родины. Увы, неиспользованные голевые моменты, глупое удаление в овертайме и запоротый буллит - всё, чем запомнился Эрик в своем первом официальном матче за сборную Эстонии.

А вот кто порадовал, так это вратарь Виллем-Хенрик Койтмаа, спасший Эстонию от поражения в овертайме, после того, как команда играла в режиме 3 на 4. И опытнейший 44-летний Лаури Лахесалу. Его передача "на опыте“ под синюю линию во втором периоде обязана была стать голевой - увы, партнеры его подвели.

Вторая игра с Нидерландами уже сегодня, начало матча в 19.30. Чтобы записать себе в копилку три очка, сборной Эстонии в первую очередь нужно успокоиться в завершающей стадии атаки. А Эмбриху доказать, что он не зря еще недавно выступал за основной состав „Йокерита“.

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