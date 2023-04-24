В Таллинне пьяный велосипедист врезался в BMW. В Нарве в ДТП пострадали две девочки

В 15:20 в Харьюмаа, в волости Йыэляхтме у дома по адресу Маннива теэ, 83 упал ехавший на велосипеде 46-летний мужчина. Его доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:34 похожее ДТП произошло в Таллинне у дома по адресу Карьямаа, 4, где упал ехавший на электросамокате 33-летний мужчина. Пострадавшего доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 15:48 в Таллинне на перекрестке Люкати теэ и Йыэкалда 28-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения врезался на велосипеде в остановившийся автомобиль BMW X5, которым управляла 46-летняя женщина. Велосипедиста доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.

В 17:08 в Ярвамаа, на 15-м километре дороги Имавере - Вильянди - Каркси-Нуйа на перекрестке Аркма 61-летний мужчина на автомобиле Ford Focus совершал поворот налево и столкнулся с автомобилем Opel Insignia, которым управлял 40-летний мужчина. Водителя Ford и пассажирку, 61-летнюю женщину, доставили в Ярвамааскую больницу.

В 19:41 в Таллинне на круговом перекрестке Нарвского шоссе и Вана-Куули упал ехавший на электросамокате 41-летний мужчина с признаками алкогольного опьянения. Пострадавшего доставили в Ида-Таллиннскую центральную больницу.

В 20:55 в Нарве у дома по адресу Паэмурру, 15 управлявший моторным транспортным средством CFMOTO 34-летний мужчина на повороте потерял контроль над машиной и съехал с дороги. Водителя и находившихся в транспортном средстве 7-летнюю и 12-летнюю девочек доставили в Нарвскую больницу.

От вождения отстранили 35 водителей транспортных средств с признаками употребления алкоголя или наркотиков. Об угнанных и найденных транспортных средствах сообщений не поступало.

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