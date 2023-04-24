Польша намерена создать „сильнейшую армию в Европе“

Польша намерена создать мощную армию в течение ближайших двух лет - об этом, как передает в воскресенье, 23 апреля, польское агентство PAP, заявил министр обороны страны Мариуш Блащак, одновременно занимающий должность вице-премьера. Обещание прозвучало в рамках предвыборной кампании - осенью в Польше пройдут парламентские выборы.

По утверждению Блащака, в случае победы правящей национально-консервативной партии „Право и справедливость“ „через два года армия Польши станет сильнейшей сухопутной армией в Европе“.

Возглавляемое консерваторами правительство в Варшаве является одним из самых решительных политических и военных сторонников Украины. При этом Польша не только поддерживает соседнюю страну, подвергшуюся нападению РФ, поставками танков, истребителей МиГ-29 и других видов вооружений, но и активно вооружает собственную армию.

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