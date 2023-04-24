Хоккеист сборной Эстонии, ставший игроком матча: этот гол я посвятил своей дочери

Эстония вышла вперед в середине второго периода благодаря шайбе защитника Эдуарда Слесаревского, но сербам удалось сравнять счет на 3-й минуте третьего периода.

„Это первая игра, и она получилась довольно-таки нервной. Было небольшое переживание, так как играем дома перед своими друзьями, родственниками и знакомыми, конечно же, мы по-своему нервничали. Во втором периоде я забил, и вроде стало полегче, но в результате игра была очень сложной. Да, мы выиграли, но по моему мнению могли сыграть лучше“, — сказал Эдуард после игры.

В первом периоде игроки сборной Эстонии наносили много бросков (15), с разных позиций и при любой возможности.

„У нас была такая установка, бросать по воротам и идти на ворота, после первого периода тренер попросил работать лучше и прибавить в самой игре“, — добавил Эдуард.

По итогу матча Эдуард Слесаревский был признан лучшим игроком в составе эстонской команды, а после матча поделился впечатлениями от заброшенной шайбы, которая для Эстонии стала первой на нынешнем ЧМ по хоккею.

„Эмоции великолепные, а этот гол я посвятил своей дочке, которая родилась 11 марта“, — поделился эмоциями лучший игрок матча.

В понедельник сборная Эстонии сыграет с командой Нидерландов. Начало матча в 19.30.

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