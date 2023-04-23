ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (424-й день) | Германия выслала российских дипломатов. Россия может начать штурм Угледара

МИД Германии подтвердил высылку российских дипломатов и объяснил это решение желанием сократить присутствие спецслужб. „В течение последних нескольких недель федеральное правительство вело переговоры с российской стороной о наличии [сотрудников] в зарубежных представительствах с целью сокращения присутствия российской разведки в Германии“, — сообщили в МИД телеканалу n-tv. В ведомстве добавили, что высылка дипломатов связана именно с этим. Сколько именно российских дипломатов было выслано, не уточняется.

Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что ночью город подвергся обстрелу. По его словам, российские войска использовали ракеты С-300. Повреждено несколько частных домов, жертв среди населения нет.

ВСУ, вероятно, зашли на левый берег Днепра в Херсонской области - ISW. Эксперты американского Института изучения войны проанализировали геолокационные данные кадров российских „военкоров“ и блогеров. Согласно снимкам, украинские вооруженные силы заняли позиции на берегу Днепра к северу от города Алешки (примерно в 7 км к юго-западу от Херсона), продвинулись к его окраине и взяли под контроль некоторые острова к юго-западу от Херсона. Глава пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала сообщение американского Института изучения войны (ISW). „Я очень хочу, чтобы все поняли, что очень сложная работа продолжается, когда нужно преодолеть такое препятствие, как Днепр, например. Когда линия фронта проходит по такой широкой, мощной реке. Поэтому условия военной операции требуют информационной тишины, пока это не будет достаточно безопасно для наших военных. Поэтому здесь нужно набраться терпения и даже лучшим студентам Института изучения войны тоже“, — сказала она.

Ракетный обстрел Харьковской области. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил, что вечером и ночью российские войска нанесли удары по Харькову и области. Одна из ракет разорвалась в воздухе над территорией овощной фабрики, повреждены теплицы и рабочие цеха. Ракетный удар также был нанесен по селу Котляры, в результате разрушены два частных дома, повреждены десять домов и четыре автомобиля. Пострадавших нет.

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что утром 23 апреля несколько муниципальных образований попали под обстрел ВСУ. „Пострадавших нет. В Грайворонском городском округе в селе Сподарюшино разрушен дом и хозяйственные постройки. В Шебекинском ГО под обстрел попало село Муром. Один из снарядов повредил забор частного домовладения“, — написал он.

Российские войска за сутки сбросили на Херсон пять управляемых авиабомб, сообщило оперативное командование „Юг“ ВСУ. Согласно заявление украинских военных, четыре самолета Су-35 сбросили пять бомб. В результате удара никто не погиб, повреждены частные жилые дома.

В Париже проходят пикеты с требованием запретить жене заместителя министра обороны РФ Тимура Иванова Светлане Маниович въезд в Евросоюз. Акция проходит у квартиры, которую, по данным соратников Алексея Навального, арендует Маниович. К пикетам призывала руководитель ФБК Мария Певчих. Она отмечала, что несмотря на введенные против Иванова санкции, его супруга продолжает свободно ездить по Европе. Певчих объясняла это тем, что Маниович получила израильский паспорт и через пять месяцев после начала войны развелась с Ивановым.

Глава Днепропетровской областной администрации Сергей Лысак сообщил, что российские войска атаковали Никополь беспилотниками. По его данным, мужчина 33 лет получил осколочные ранения, еще у двоих человек минно-взрывные травмы и контузии.

„Глава“ аннексированного Донецка Алексей Кулемзин сообщил об обстреле Петровского района города. В результате погиб мужчина 1953 года рождения. Два человека пострадали.

Сын пресс-секретаря Путина, как утверждается, полгода воевал в Украине. Однако СМИ усомнились в том, что сын Пескова ездил на войну, — из-за того, что его „Тесла“ продолжала получать штрафы в Москве.

Власти аннексированной ДНР сообщили о гибели двух женщин в результате обстрела Макеевки в Донецкой области. Корреспондент ВГТРК Андрей Руденко опубликовал видео, на котором видно, как снаряд взрывается рядом с двумя женщинами.

Россия может в ближайшее время начать штурм Угледара. Российские военные в ближайшее время начнут штурмовые действия в районе Угледара, сказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский в эфире телемарафона. В субботу, 22 апреля, Россия нанесла шесть авиаударов по Угледару, сказал Дмитрашковский. „Уничтожаются дома, военным сленгом говорят „разбирают дома“ этаж за этажом, и это происходит как в Бахмуте, так и на Угледаре“, - сказал он (цитата издания „Украинская правда“). Накануне российское Минобороны в ежедневной сводке сообщило о поражении подразделений ВСУ на угледарском направлении. По мнению Дмитрашковского, Россия придерживается „тактики выжженной земли“. “Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности где-либо держать оборону“, - считает он.

В результате минометного обстрела Херсона погиб 80-летний мужчина. Об этом сообщил глава областной военной администрации Александр Прокудин.