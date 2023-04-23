ФОТО | Тяжелая авария: в столкновении двух автомобилей пострадали два человека

В воскресенье около 17 часов в Ярвамаа, в волости Тюри поблизости от деревни Аркма столкнулись два автомобиля. Находившихся в одной из машин 61-летних мужчину и женщину на скорой доставили в больницу на осмотр.

Во втором автомобиле, где находились и дети, никто в госпитализации не нуждался.

В результате аварии по состоянию на 18 часов дорога в обоих направлениях была закрыта и движение регулировала полиция.

Причины аварии выяснятся в ходе дальнейшего расследования.

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