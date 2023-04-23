23.04.2023, 18:46
ФОТО | Тяжелая авария: в столкновении двух автомобилей пострадали два человека(1)
Дорогу на месте ДТП перекрыли
Находившиеся в обоих автомобилях люди не получили тяжелых травм.
В воскресенье около 17 часов в Ярвамаа, в волости Тюри поблизости от деревни Аркма столкнулись два автомобиля. Находившихся в одной из машин 61-летних мужчину и женщину на скорой доставили в больницу на осмотр.
Во втором автомобиле, где находились и дети, никто в госпитализации не нуждался.
В результате аварии по состоянию на 18 часов дорога в обоих направлениях была закрыта и движение регулировала полиция.
Причины аварии выяснятся в ходе дальнейшего расследования.
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