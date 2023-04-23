На ЧМ по хоккею в Таллинне нельзя проносить российские флаги вместо сербских

Шесть сборных соберутся на этой неделе в Таллинне для участия в чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе группы B, который начнется в воскресенье и продлится до следующей субботы, 29 апреля.

В турнире принимает участие сборная Сербии, чей флаг похож на российский. RusDelfi связались с охранной фирмой, которая обслуживает соревнования.

„Сотрудники службы безопасности G4S будут работать на ЧМ по хоккею первого дивизиона группы B на ледовой арене Тондираба в соответствии с Законом о безопасности. На трибуну можно вынести сербский флаг, но не российский, сотрудники службы безопасности имеют право не пропускать в зал транспаранты и плакаты с политическими лозунгами. Охранники будут проверять, какой именно флаг у болельщика с собой, российский или сербский. Это предусмотрено правилами ИИХФ“, - сказал руководитель по коммуникации G4S Максим Тууль.

Правило12.2 гласит: „Вся реклама, связанная с чемпионатом, должна соответствовать законодательству страны-организатора. Принимающая сторона должна информировать ИИХФ о любом таком законодательстве. Запрещается реклама политического, расового или религиозного содержания, а также реклама алкоголя (кроме пива, безалкогольных напитков или других алкогольных напитков, специально одобренных ИИХФ), табака и порнографии. Реклама или принадлежность к какой-либо организации или продукту, затрагивающему моральные и этические вопросы, требует предварительного письменного разрешения ИИХФ“.

„В случае возможных инцидентов мы можем привлечь дополнительные силы в виде патрулей G4S и при необходимости вызвать полицию“, - добавил Тууль.

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