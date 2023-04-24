Двойник Путина, слитые документы, пытки: в украинской разведке рассказали, что происходит в Кремле и на фронте

Давайте попробуем подвести итог с документами, которые были слиты. Был задержан сотрудник из Нацгвардии в США. Потом была информация, что один из каналов, который опубликован, была какая-то женщина военнослужащая. Что вообще произошло?

Итог будет подводить правительство Соединенных Штатов, и насколько известно, объявлено, что Минюст ведет расследование, и уже после официальных результатов этого расследования можно будет комментировать и анализировать. Сегодня точно есть признаки, что часть этих материалов были изменены и использовались, в том числе, для продвижения пророссийских нарративов в интересах России. На украино-американские отношения, на взаимодействие с нашими партнерами это никак не влияет.

В документах была информация о том, что якобы дата наступления в конце апреля. Насколько это вообще соответствует правде, неправде?

Любые конкретные даты – вопрос, который постоянно уточняется и принимается решение в очень узком кругу военно-политического руководства страны в данной конкретной ситуации. Поэтому серьезно обсуждать какие-то даты в этом контексте точно не приходится.



В последнее время незадолго до этих сливов появились различные материалы в западных СМИ о якобы неудачных наших наступлениях. Это работает в некоторой степени российская ИПСО? Это информационная операция? Почему такой вал материалов?

Мы помним, что многие перед 24 февраля 2022 года, и эксперты, в том числе, и представители СМИ, когда прогнозировали возможное полномасштабное вторжение и обсуждали российское предстоящее, то давали Украине три дня +/-. Реальность была абсолютно другой. После начала полномасштабного вторжения и первых успешных операций по освобождению территорий на севере, юге страны и острове Змеиный. Конечно туда же освобождение Херсона. Реальность такова, что Украина продолжает защищать свою независимость, международное право, устав Организации объединённых Наций и вернёт контроль над захваченными территориями по состоянию на 1991 год.