Европейские игры: куда ведут „игры“ МОК и спортфедераций

Состязания по 19 из 29 видов спорта (в том числе по боксу), включенные в программу Европейских игр в Кракове, служат отборочными для участия в летней Олимпиаде в Париже в 2024 году. Поэтому, как написали в Международный олимпийский комитет функционеры IBA, шансы российских и белорусских боксеров на участие в Олимпиаде оказываются „серьезно подорванными“ из-за их недопуска к Европейским играм.

Между тем МОК, невзирая на продолжающееся вторжение России в Украину при поддержке Беларуси, еще в марте рекомендовал международным федерациям снова допустить к соревнованиям под их эгидой российских и белорусских спортсменов в качестве нейтральных атлетов. Этой рекомендации последовали не только в IBA, но и в других федерациях, например фехтования и тхэквондо.

Следует заметить, что возглавляет IBA россиянин Умар Кремлев, а главный спонсор ассоциации - российский госконцерн „Газпром“. И что к уже прошедшему женскому любительскому чемпионату мира по боксу, и к предстоящему мужскому первенству решением IBA атлеты из России и Беларуси были допущены и примут участие - с государственными флагами и гимнами их стран. В ответ национальные федерации бокса нескольких государств, в частности США, Германии и Великобритании, создали на прошлой неделе собственную международную ассоциацию под названием World Boxing.

Международная ассоциация бокса (IBA) 13 апреля призвала Международный олимпийский комитет (МОК) лишить Европейские игры в Кракове статуса отборочного турнира для Олимпиады в Париже - чтобы, как указали в IBA, „оказать противодействие дискриминационным мерам Европейского олимпийского комитета“, под эгидой которого организуются соревнования в Польше.

„Да, мы знаем, что такой риск есть, - заявил Давид Глен из оргкомитета Европейских игр. - Мы же видим, какие решения принимаются на международном уровне. Но от этого наша позиция не изменится“.

Лучше вообще не проводить, чем проводить с участием атлетов из России и Беларуси . Об этом заявили в комментарии для DW организаторы III Европейских игр, которые должны состояться в Кракове в июне. Представители оргкомитета намерены оставить в силе запрет для спортсменов обеих стран, даже если из-за этого от участия в соревнованиях откажутся международные федерации некоторых видов спорта.

Организаторы соревнований в Кракове говорят о „неустойчивости“ ситуации и указывают на разные подходы международных федераций тех или иных видов спорта. „Мы надеемся, что этого удастся избежать, но мы скорее откажемся от соревнований по некоторым дисциплинам, чем допустим к старту россиян и белорусов“, - пояснил Давид Глен.

Отношения между IBA и МОК уже давно натянутые. За отбор боксеров на Олимпиаду отвечает МОК. И Европейские игры считаются для мастеров перчатки из стран континента важнейшим этапом на пути в Париж. МОК, однако, на просьбу DW прокомментировать ситуацию ответил отказом.

Некоторые турниры фехтовальщиков уже отменены

Неясна ситуация и с фехтованием. В марте, еще до рекомендации МОК, Международная федерация фехтования (FIE) решила отменить запрет на участие спортсменов из России и Беларуси в соревнованиях под ее эгидой, действовавший с прошлого года. В результате несколько фехтовальных кубковых турниров в Европе, в том числе в Германии, были отменены, поскольку их местные организаторы не могли гарантировать, что российские и белорусские спортсмены получат въездные визы , на чем настаивала FIE.

В ходе таких кубковых турниров и других международных континентальных состязаний типа Европейских игр в Польше, которые в этом году заменяют чемпионат Европы для фехтовальщиков, они набирают рейтинговые очки, необходимые, чтобы квалифицироваться для участия в Олимпийских играх. Нет турниров - нет очков. Ни у кого. В Европейской федерации фехтования (EFC) ситуацию называют „нетерпимой“ и по-прежнему намерены участвовать в Европейских играх.

„Федерация несет моральную ответственность за то, чтобы ее спортсмены и спортсменки не оказывались в невыгодном положении“, - отметил представитель EFC в интервью DW. Федерация, по его словам, взяла на себя организацию чемпионата Европы по фехтованию как части Европейских игр в Кракове и намерена довести соревнования до успешного завершения.

Какова роль МОК?