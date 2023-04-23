Литва тестировала отключение от российской энергосистемы. Отразилось ли это на Эстонии?

По словам председателя правления Elering Таави Вескимяги, было известно, что попытка отделения Литвы не окажет существенного влияния на систему энергоснабжения Эстонии. „Однако компания Elering приняла ряд мер предосторожности, чтобы обеспечить надежность системы и свести к минимуму все возможные риски. Сегодня вечером мы можем подтвердить, что безопасность электроснабжения была гарантирована, и ситуация в нашей системе электроснабжения в норме даже после окончания проверки“, - сказал Вескимяги.

Совместное испытание по разделению всех трех стран Балтии планируется провести не позднее 2025 года, то есть после того, как будут завершены все инвестиции, необходимые для синхронизации с энергосистемой континентальной Европы. Цель совместного испытания по разделению – убедиться, что все новое оборудование – линии, синхронные компенсаторы, устройства управления – готовы к совместной синхронной работе в полосе частот континентальной Европы.

Как писала в субботу DW, впервые в истории Литва полностью отключилась от российской электросети. Тестирование продолжалось 10 часов, электроснабжение ведется за счет местных электростанций, а также импорта из Польши и Швеции.

Литва тестировала отключение от российской энергосистемы и изолированную эксплуатацию своей системы электроснабжения. В субботу, 22 апреля, оператор литовской энергосети Litgrid впервые полностью прервал все соединения с российской электросетью в рамках подготовки синхронизации с Западной Европой. Испытания проводились с 11 до 21 часа (время совпадает с мск).

Тем самым, электроэнергетическая система Литвы впервые в истории будет работать полностью автономно, заявляли в компании. При этом потребители не заметят проведения тестов. В это время электричество в электросеть страны поставляют местные электростанции, а также продолжается импорт из Швеции и Польши, сообщалось далее.

Литва, Латвия и Эстония пока подключены к кольцевой системе БРЭЛЛ