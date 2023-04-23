23.04.2023, 13:46
Ханно Певкур: украинцы планируют контрнаступление в ближайшие два месяца. Цель - вернуть все свои территории
ФОТО: | Delfi Meedia
По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, принимавшего участие в заседании Контакнтной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, планируемое контрнаступление украинцев зависит в первую очередь от погоды.
По словам министра обороны Эстонии Певкура, принимавшего в заседании Контактной группы по обороне Украины, украинские силы готовы к контрнаступлению в живой силе и боевой технике, но погодные условия пока не подходят для масштабного наступления. Он поясняет, что для захвата большого участка территории необходимо совершать крупные маневры с применением тяжелой техники, а на мягком грунте это невозможно. „Они рассчитывают начать контрнаступление в ближайшие месяц-два“.