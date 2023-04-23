Новости Эстонии
23.04.2023, 13:46

Ханно Певкур: украинцы планируют контрнаступление в ближайшие два месяца. Цель - вернуть все свои территории

 
Ханно Певкур
Ханно Певкур
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

По словам министра обороны Эстонии Ханно Певкура, принимавшего участие в заседании Контакнтной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне, планируемое контрнаступление украинцев зависит в первую очередь от погоды.

По словам министра обороны Эстонии Певкура, принимавшего в заседании Контактной группы по обороне Украины, украинские силы готовы к контрнаступлению в живой силе и боевой технике, но погодные условия пока не подходят для масштабного наступления. Он поясняет, что для захвата большого участка территории необходимо совершать крупные маневры с применением тяжелой техники, а на мягком грунте это невозможно. „Они рассчитывают начать контрнаступление в ближайшие месяц-два“.

Певкур отмечает, что украинцы не скрывали, что хотят отвоевать всю свою территорию. Насколько быстро это случится, зависит от множества различных факторов. „Если посмотреть на январское наступление в районе Харькова, то оно было довольно быстрым и успешным, и россияне быстро начали отступать. Теперь можно предположить, что российские войска сумели построить довольно много оборонительных сооружений и продвигаться вперед наверняка не очень легко. В таких случаях также существуют неопределенные факторы, которые могут означать очень быстрое продвижение или умеренное продвижение. Если посмотреть с другой стороны, то у россиян было большое стремление быстро взять Бахмут, но они не могли этого сделать в течение восьми месяцев“, — сказал он.

RusDelfi
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