СЕЙЧАС | ЧМ по хоккею: Эстония начинает турнир игрой против Сербии (0:0)

До матча:

В воскресенье на ледовой холле „Тондираба“ стартует ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы B. Эстония сыграет с Сербией в 19:30.

Роберт Рооба, капитан хоккейной сборной Эстонии, сказал ERR в субботу, что команда провела очень хороший подготовительный сбор. „Конечно, команда должна расти и становиться лучше с каждой игрой. Но сейчас мы сделали все возможное и готовы“, — сказал Рооба.

Впервые в составе сборной Эстонии сыграет 25-летний нападающий Эрик Эмбрих. Его старший брат Рихо также ранее играл за эстонскую команду и на домашнем чемпионате мира забивал решающие голы. Об этом сообщает „ERR“.

„Брат сказал просто - наслаждайся играми по полной. Это самое важное. У нас хорошая команда, хорошие парни. Как брат сказал, тут всегда весело, хорошие и классные игры, надо просто наслаждаться“, - отметил Эмбрих.

На домашнем чемпионате соперниками сборной Эстонии будут 5 команд: Украина, Япония, Китай, Сербия и Нидерланды. Победитель получит путевку в группу „А“ первого дивизиона. Проигравший опустится во второй дивизион.

На прошлом ЧМ сборная Сербии осталась без побед, но к счастью для сербов, ни одна команда не вылетела в низшую лигу, и они попытаются одержать свою первую победу в первом дивизионе. На прошлом ЧМ Эстония выиграла у Сербии со счетом 4:2.



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