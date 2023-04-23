ФОТО | ЧМ по хоккею: Эстония обыграла Сербию по буллитам

В первом периоде зрители заброшенных шайб не увидели, в конце первого периода завязалась потасовка, но судья решил обойтись без удалений.

Второй период эстонские хоккеисты начали активнее, что принесло свои плоды. Защитник Эдуард Слесаревский вывел сборную Эстонии вперед. Спустя несколько секунд шайбу забросил дебютант сборной Марек Починок, но судья ее не засчитал.

В самом начале третьего периода сборная Сербии счет сравняла благодаря шайбе Драговича. Больше зрители заброшенных шайб не увидели, и игра перешла в овертайм.

В овертайме шайб заброшено не было, и все решалось в серии буллитов, где сильнее оказались эстонские хоккеисты.

В понедельник сборная Эстонии сыграет с командой Нидерландов. Начало матча в 19.30.

До матча:

В воскресенье в ледовом холле „Тондираба“ стартует ЧМ по хоккею в первом дивизионе группы B. Эстония сыграет с Сербией в 19:30.

Роберт Рооба, капитан хоккейной сборной Эстонии, сказал ERR в субботу, что команда провела очень хороший подготовительный сбор. „Конечно, команда должна расти и становиться лучше с каждой игрой. Но сейчас мы сделали все возможное и готовы“, — сказал Рооба.

Впервые в составе сборной Эстонии сыграет 25-летний нападающий Эрик Эмбрих. Его старший брат Рихо также ранее играл за эстонскую команду и на домашнем чемпионате мира забивал решающие голы. Об этом сообщает „ERR“.

„Брат сказал просто - наслаждайся играми по полной. Это самое важное. У нас хорошая команда, хорошие парни. Как брат сказал, тут всегда весело, хорошие и классные игры, надо просто наслаждаться“, - отметил Эмбрих.

На домашнем чемпионате соперниками сборной Эстонии будут 5 команд: Украина, Япония, Китай, Сербия и Нидерланды. Победитель получит путевку в группу „А“ первого дивизиона. Проигравший опустится во второй дивизион.