Сегодня температура воздуха по всей Эстонии приблизится к 20 градусам. Но тепло не продлится долго(1)
Сегодняшняя солнечная и теплая погода стоит того, чтобы насладиться ею в полной мере, так как предстоящая рабочая неделя принесет с собой дожди и похолодание.
В воскресенье по всей Эстонии можно насладиться солнцем и пока что самой теплой погодой в году – на юге температура воздуха в полдень достигнет 19 градусов.
На севере вдоль побережья температура чуть ниже, но еще по-летнему тепло, 16 градусов. Температура на островах колеблется в пределах 10-16 градусов.
По данным метеослужбы, во второй половине дня над Эстонией усилится облачность, но осадков не будет. Ветер южный, слабый, 3-9 м/с, днем порывы до 12 м/с. Метеослужба подчеркивает, что высок риск возникновения пожаров.
Рабочая неделя принесет дождь и холодную погоду
В понедельник более плотные дождевые облака достигнут островов, а к вечеру и западной окраины континента, внутри страны в отдельных местах может пройти небольшой дождь. В понедельник плотные дождевые облака достигнут островов, а к вечеру и западной части страны, внутри страны в отдельных местах может пройти небольшой дождь. Будет дуть умеренный южный ветер, но ночью на островах и на северном побережье возможны более сильные порывы. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем от 9 до 13 градусов на островах и западном побережье, во внутренних районах материка от 15 до 19 градусов.
Во вторник центр тяжести пониженного давления сконцентрируется над Скандинавией, а вдоль ее восточной окраины будет переноситься дополнительная влажность с южной дуги за сутки. Дожди будут чаще выпадать в западной части Эстонии, реже — в восточной, и количество осадков там, вероятно, останется небольшим. Будет дуть относительно сильный южный ветер. Температура воздуха ночью от 5 до 10 градусов, днем на островах от 9 до 14 градусов, на материке от 14 до 18 градусов.
Среда принесет дожди ночью в западной Эстонии, днем - в восточных уездах. Воздушная масса сменится более прохладной, температура воздуха ночью от 2 до 7 градусов, днем от 8 до 13 градусов.
В четверг начнутся ливни в областях зон пониженного давления. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов, днем от 6 до 11 градусов.
В пятницу над Финляндией соберется циклон, а вдоль ее южной окраины, через Эстонию пройдут дождевые тучи, принеся с собой дождь и мокрый снег. Температура воздуха ночью от 0 до 4 градусов, днем от 5 до 10 градусов.
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