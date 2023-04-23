ФОТО | „Левадия“ обыграла „Флору“ в первом таллиннском дерби сезона и возглавила турнирную таблицу

В первом тайме голов не было забито, обе команды имели по два хороших момента, но реализовать их не смогли. Кроме того, на второй минуте отличился Хенрик Оямаа, но гол после просмотра видеоповтора не засчитали из-за офсайда.

„Левадия“ вышла вперед на 53-й минуте, благодаря голу Адьири. Десять минут спустя Бурама Фомба удвоил преимущество „Левадии“ и установив окончательный счет в матче.

„Левадия“ стала единоличным лидером высшей лиги с 20 очками, опережая „Флору“ теперь на три очка.

До матча:

В сегодняшнем противостоянии, которое состоится на „Спортлэнд Арене“ и у „Флоры“ и у „Левадии“ есть возможность подняться на вершину турнирной таблицы. Обе команды в нынешнем сезоне высшей лиги выиграли пять из семи игр и две сыграли вничью, набрав по 17 очков.

В середине недели оба клуба потеряли очки. „Левадия“ в игре с „Пайде“ упустила победу на 90+4 минуте матча (1:1). „Флора“ отыгралась с 0:2 в игре с „Нымме Калью“ (2:2).

„Большое дерби против обновленной „Левадии“. Интересно посмотреть, чем обернется это противостояние. Мы ожидаем большое количество болельщиков, которые придут посмотреть большую игру и мы хотим ее выиграть“, — сказал перед игрой помощник тренера „Флоры“ Йоэль Индермитте.

„Флора действующий чемпион Эстонии. Чтобы победить мы должны выложиться на 120%“, — сказал главный тренер „Левадии“ Курро Торрес.

Матч транслируется в прямом эфире ETV2 и Soccernet.ee.

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