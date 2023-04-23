В Ласнамяэ вновь пройдет велозаезд. Приглашаются все желающие!

„В прошлом году совместные велозаезды в Ласнамяэ состоялись впервые. И весной, и осенью они собрали очень много участников, что сделало мероприятие еще более привлекательным. Приглашаю всех к нам присоединиться“, – сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко. „Несмотря на то, что участники велозаезда не будут передвигаться по автомобильным дорогам, просим всех надеть шлем“, – добавила старейшина.

Участники велозаезда собираются начиная с 11:30 перед Velomarket (Тяхесаю теэ, 31). Старт будет дан в 12 часов.

„В Velomarket мы всячески поддерживаем здоровый, энергосберегающий и экологичный способ передвижения. Мы хотим популяризировать езду на велосипеде и с помощью данного мероприятия показать, как с каждым годом в Таллинне улучшаются условия для езды на этом виде транспорта. На сегодняшний день условия для передвижения на велосипеде во всем городе очень хорошие, и совместные велозаезды – лучший способ показать это тем горожанам, кто ежедневно не передвигается на велосипеде“, – добавил руководитель отдела маркетинга Velomarket OÜ Симо-Отть Паппэ.

Велозаезд продлится ориентировочно 1,5–2 часа. Мероприятие бесплатное и не требует предварительной регистрации. На протяжении заезда будет несколько остановок. Длина дистанции позволит принять в нем участие всем желающим вне зависимости от возраста. Заезд проведут работники магазина Velomarket, они же сообщат всю необходимую информацию о маршруте.

Маршрут следующий: Тяхесаю теэ 31, Velomarket – Тондираба – Меэлику – Певческое поле – Пирита теэ – „Русалка“ – Кадриорг – мост Ильвесе (Siug) – Паэ – променад Паэ – Пунанэ – Варраку – Тяхесаю теэ 31, Velomarket.

Все участники могут подписаться на рассылку Velomarket OÜ и принять участие в розыгрыше велосипеда. Подробную информацию о правилах и проведении розыгрыша можно найти по ссылке: https://velomarket.ee/voida-endale-uus-jalgratas/ .

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