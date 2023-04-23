ЧМ по хоккею в Таллинне: Япония разгромила Нидерланды, а Украина уступила в овертайме Китаю(4)
В воскресенье в таллиннском ледовом холле „Тондираба“ начался чемпионат мира по хоккею в первом дивизионе группы B. Япония разгромила Нидерланды (8:1), а Украина проиграла Китаю в овертайме (4:5).
Нидерланды - Япония 1:8
Уже после первого периода Япония выигрывала 2:0, благодаря шайбам Сузуки и Халлидей. Во втором периоде японские хоккеисты продолжили доминировать и забросили еще две шайбы. На это раз отличились Фурухаси и Hакадзима. В третьем периоде нидерландские хоккеисты и вовсе бросили играть, попустив 4 шайбы. Дубль оформил Hакадзима и по одной шайбе забросили Хирано и Ирикура. В конце игры Нидерландцы, благодаря Хофланду все таки смогли забросить шайбу престижа.
Китай - Украина 5:4 (ОТ)
Игра началась без раскачки, команды с ходу создали несколько моментов. К концу первого периода Украины выигрывала 2:0, благодаря дублю Алексея Ворона. Второй период оказался полностью под контролем китайской сборной, которая забросила четыре шайбы. В третьем периоде Мережко сократил отставание в счете. За четыре минуты до конца третьего периода Ворона сравнял счет и перевел игру в дополнительное время, где сильне оказалась сборная Китая.
До матча:
Шесть сборных соберутся на этой неделе в Таллинне для участия в чемпионате мира по хоккею в первом дивизионе группы B, который начнется в воскресенье и продлится до следующей субботы, 29 апреля.
Поскольку ни одна команда не вылетела из группы A прошлого года, в группу B этого года входят четыре вернувшиеся команды — Япония, Украина, Эстония и Сербия — и две, которые были переведены из второго дивизиона группы A — Китай и Нидерланды.
По итогам турнира в группе B: команда, занявшая первое место, получит право играть в 2024 году в группе А, а команда, занявшая последнее место, перейдёт в группу A второго дивизиона чемпионата мира 2024 года.
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Расписание игры в субботу:
Нидерланды - Япония 12:30
Китай - Украина 16:00
Сербия - Эстония 19:30
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