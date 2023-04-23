Российского снайпера-испытателя обвинили в госизмене. Что о нем известно

О том, что россиянину Дмитрию Киче предъявлено обвинение в госизмене, сообщил в ночь на 22 апреля ТАСС со ссылкой на анонимный источник в правоохранительных органах. Агентство изначально утверждало, что Кича работает заместителем начальника испытательной лаборатории столичного оружейного завода „Промтехнология“, на котором выпускаются охотничьи и спортивные винтовки под брендом ORSIS. Позднее „Промтехнология“ сообщила, что Кича не работает на предприятии с марта 2021 года.

„Информации о нем у нас никакой нет. Ушел от нас по собственному желанию, хотел развиваться, а что было дальше, мы понятия не имеем“, - сказал позднее представитель завода агентству ТАСС. Он добавил, что у Кичи не было допуска к секретной информации и со стороны руководства завода к работе сотрудника нареканий не было. „Запросов от следствия не поступало“, - добавил собеседник агентства.

В СИЗО Кича оказался раньше, чем об этом сообщило государственное агентство - собеседник ТАСС не уточнял, когда именно бывшему сотруднику оружейного завода предъявили обвинения. Когда суд избрал Киче меру пресечения - тоже неясно, но из карточки дела, опубликованной на сайте Лефортовского районного суда Москвы, следует, что 19 апреля суд удовлетворил ходатайство о продлении Киче срока содержания под стражей. ФСБ не всегда сообщает о новых обвиняемых в госизмене сразу после их задержания. Би-би-си писала о том, как в нескольких случаях об аресте очередного „госизменника“ становилось известно лишь месяцы спустя.

Стрелок-чемпион