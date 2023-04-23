ФОТО И ВИДЕО | В Таллинне BMW протаранил несколько автомобилей, снес столб и чуть не врезался в заправку(22)
В субботу, 22 апреля, в 21:58 произошло ДТП в Таллинне на перекрестке Мустамяэ теэ и Таммсааре теэ. По первоначальным данным, автомобиль BMW X5, которым управлял 39-летний мужчина, врезался сзади в ожидавший впереди него разрешающего сигнала светофора автомобиль Toyota CH-R и, продолжив движение, толкнул Toyota в столб светофора. После этого BMW проехал через Таммсааре теэ к расположенной по адресу Таммсааре теэ, 112 заправке Circle-K, где врезался в припаркованный автомобиль Mercedes-Benz, который от полученного удара въехал в припаркованный автомобиль Ford. Водителя BMW доставили в Северо-Эстонскую региональную больницу.
Полиция вчера вечером сообщала, что водитель BMW был трезв, и предполагала, что ему стало плохо за рулем.
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