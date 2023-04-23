RUSDELFI В УКРАИНЕ | Как работают секс-шопы и стриптиз-клубы в Одессе во время войны

Консультант одесского секс-шоп а No Taboo Анна говорит, что спустя год после начала войны продажи, впрочем как и число посетителей магазина, стабилизируются - люди стали возвращаться.

„Если говорить о том времени, когда началась война, то за первые полгода мы распродали все мужские мастурбаторы - от самых маленьких до самых огромных. Мужчины же отправили своих женщин за границу. И это говорит о том, что семейные ценности были сохранены“, - убеждена консультант Анна.