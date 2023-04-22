Поджог или случайность? В Пярну произошел пожар на участке садовых домиков

22 апреля в 18:41 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что по адресу Яама 11 в Пярну горит старый дом и слышен треск асбестоцементного шифера. Когда на место прибыли спасатели, оказалось, что открытым пламенем горят садовые домики.

Людей рядом с домиками не было.

„В садовых домиках не было ни электричества, ни отопительных печей, поэтому возгорание, вероятно, не было случайным“, — заявили в Спасательном департаменте. „Находящиеся рядом отходы загорелись уже в результате пожара в зданиях. Один садовый домик полностью уничтожен, соседние пострадали от огня и воды. В 19:23 пожар был потушен“.

Точные обстоятельства и причины произошедшего будут установлены в ходе дальнейшего расследования.